La 14ª giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, che prenderà il via domani alle 14,30, sarà l’ultima dell’anno. Ed anche per questo, le formazioni di Prato e provincia saranno determinate a dare il 110%, prima della pausa. Nel girone B di Prima Categoria, la Pietà 2004, quarta, sta volando sulle ali dell’entusiasmo. Ed al Nelli di Oste, gli uomini di Trupia proveranno a chiudere il 2025 in bellezza battendo l’Atletico Spedalino. La sfida del Ribelli metterà di fronte Viaccia e Prato Nord. In zona playout, il Maliseti Seano farà visita al coriaceo Fornacette Casarosa, mentre il Casale giocherà in trasferta contro il Marginone: per entrambe vincere è importante per uscire dalle sabbie mobili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e seconda categoria. Le sfide in programma

Leggi anche: Prima e seconda categoria. Ecco i duelli in programma

Leggi anche: Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Per Atletico Lucca e Folgor due sfide insidiose. Derby: S.Macario-Valfreddana e Ghivizzano-Cascio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Prima, Seconda e Terza Categoria: le dirette degli anticipi di sabato 13 dicembre; Serie A Silver: vincono tutte le squadre di vertice nell’ultimo turno del 2025; Seconda Categoria, Girone H: il Tavolara vola in testa dopo il 12esimo turno; Seconda Categoria / I pronostici, il programma e gli arbitri della 14ª giornata dei gironi B, C, D ed F.

Prima e seconda categoria. Le sfide in programma - La Pietà proverà a chiudere in bellezza battendo l’Atletico Spedalino. sport.quotidiano.net