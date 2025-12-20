Prima e seconda categoria Le sfide in programma
La 14ª giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, che prenderà il via domani alle 14,30, sarà l’ultima dell’anno. Ed anche per questo, le formazioni di Prato e provincia saranno determinate a dare il 110%, prima della pausa. Nel girone B di Prima Categoria, la Pietà 2004, quarta, sta volando sulle ali dell’entusiasmo. Ed al Nelli di Oste, gli uomini di Trupia proveranno a chiudere il 2025 in bellezza battendo l’Atletico Spedalino. La sfida del Ribelli metterà di fronte Viaccia e Prato Nord. In zona playout, il Maliseti Seano farà visita al coriaceo Fornacette Casarosa, mentre il Casale giocherà in trasferta contro il Marginone: per entrambe vincere è importante per uscire dalle sabbie mobili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
