Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 19 Dicembre 2025, è pari a 0,282 €Smc (pari a 29,78 €MWh). Questo dato rappresenta il prezzo medio del gas naturale scambiato all’ingrosso sul mercato italiano, un riferimento fondamentale per operatori energetici, aziende e consumatori. Analizzando l’andamento recente del PSV, si osserva una tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un massimo di 33,58 €MWh (0,319 €Smc) il 1 Dicembre 2025, il prezzo ha mostrato una progressiva diminuzione, con alcune oscillazioni, fino agli attuali livelli sotto i 30 €MWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

