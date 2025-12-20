prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto paghiamo oggi per un metro cubo di gas significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 20 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che possono variare in base al profilo di consumo di ciascun utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

