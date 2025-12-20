Previsioni meteo per Avellino – 20 dicembre 2025

Ad Avellino, il 20 dicembre 2025, la giornata inizierà con nubi basse e banchi di nebbia che tenderanno a diradarsi progressivamente nel corso delle ore. In serata si prevedono ampie schiarite.Non sono previste precipitazioni.Nel corso della giornata la temperatura massima raggiungerà i 13°C. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

