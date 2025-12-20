Previsioni meteo per Avellino – 20 dicembre 2025

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Avellino, il 20 dicembre 2025, la giornata inizierà con nubi basse e banchi di nebbia che tenderanno a diradarsi progressivamente nel corso delle ore. In serata si prevedono ampie schiarite.Non sono previste precipitazioni.Nel corso della giornata la temperatura massima raggiungerà i 13°C. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Previsioni meteo per Avellino – 4 dicembre 2025

Leggi anche: Previsioni meteo per Avellino – 6 dicembre 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania del weekend dal 20 al 21 dicembre - Quello di sabato 20 e domenica 21 dicembre sarà un weekend caratterizzato dall'assenza di precipitazioni su tutto il territorio della Campania. msn.com

previsioni meteo avellino 8211Le previsioni meteo della prossima settimana a Napoli e in Campania: torna la pioggia - Si sta per avviare alla conclusione la lunga ed anomala fase di bel tempo che ha caratterizzato questa prima metà del mese di dicembre. msn.com

Meteo: Avellino, bufera di neve a Laceno, accumuli al suolo fino a 50 cm; il Video - Domenica 12 gennaio, una straordinaria nevicata ha colpito la località di Laceno, una delle principali mete turistiche della Campania, situata nel comune di Bagnoli Irpino (Avellino), raggiungendo ... ilmeteo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.