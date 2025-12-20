Il cancelliere tedesco sognava di dettare legge come la Merkel Ma è uscito ko dal Consiglio europeo. Dove si è imposta Meloni. Doppia sconfitta politica per il cancelliere tedesco Friedrich Merz al Consiglio europeo di giovedì, dove si è deciso di non procedere con l’utilizzo dei fondi russi depositati in Belgio e dove si è preso atto del rinvio della firma del patto commerciale con il Mercosur. Su entrambi i dossier, Merz aveva speso tutta la sua influenza e cospicue energie, nella convinzione che fossero due mosse irrinunciabili per l’Ue. I risultati del Consiglio, invece, premiano la diplomazia discreta di Giorgia Meloni che, senza dare troppo nell’occhio, ha assunto un ruolo di regia delle soluzioni adottate e ha ottenuto ciò che voleva. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Presi a schiaffi Ursula e Merz, la Ue ora è guidata da Italia e Francia

Leggi anche: Spalletti ribalta la Juve, intervallo di fuoco: “Li ha presi a schiaffi”

Leggi anche: Il piano per una “Cia europea”: Ursula von der Leyen pronta a istituire una nuova intelligence guidata da lei

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A Valencia Merz si “prende” il Ppe, stop a Trump e difesa dell’Ucraina - “Dopo aver infastidito la gente con tappi di bottiglia attaccati, ora vogliamo chiedere alla gente di far controllare le proprie auto ogni anno invece che ogni due. repubblica.it

«A 20 anni se facevo così con i più grandi prendevo gli schiaffi». Gianluca Mancini non si nasconde dopo il nervoso finale di Roma-Como e racconta senza filtri cosa è successo in campo. Nei minuti di recupero la tensione è salita alle stelle tra Mancini e Jaco - facebook.com facebook

La mia unpopular opinion (qualche mese fa mi sarei preso a schiaffi da solo): richiamare Yunus Musah dal prestito a Gennaio potrebbe essere un’idea più sensata di quanto sembri. x.com