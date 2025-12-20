Presi a schiaffi Ursula e Merz la Ue ora è guidata da Italia e Francia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cancelliere tedesco sognava di dettare legge come la Merkel Ma è uscito ko dal Consiglio europeo. Dove si è imposta Meloni. Doppia sconfitta politica per il cancelliere tedesco Friedrich Merz al Consiglio europeo di giovedì, dove si è deciso di non procedere con l’utilizzo dei fondi russi depositati in Belgio e dove si è preso atto del rinvio della firma del patto commerciale con il Mercosur. Su entrambi i dossier, Merz aveva speso tutta la sua influenza e cospicue energie, nella convinzione che fossero due mosse irrinunciabili per l’Ue. I risultati del Consiglio, invece, premiano la diplomazia discreta di Giorgia Meloni che, senza dare troppo nell’occhio, ha assunto un ruolo di regia delle soluzioni adottate e ha ottenuto ciò che voleva. 🔗 Leggi su Laverita.info

presi a schiaffi ursula e merz la ue ora 232 guidata da italia e francia

© Laverita.info - Presi a schiaffi Ursula e Merz, la Ue ora è guidata da Italia e Francia

Leggi anche: Spalletti ribalta la Juve, intervallo di fuoco: “Li ha presi a schiaffi”

Leggi anche: Il piano per una “Cia europea”: Ursula von der Leyen pronta a istituire una nuova intelligence guidata da lei

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A Valencia Merz si “prende” il Ppe, stop a Trump e difesa dell’Ucraina - “Dopo aver infastidito la gente con tappi di bottiglia attaccati, ora vogliamo chiedere alla gente di far controllare le proprie auto ogni anno invece che ogni due. repubblica.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.