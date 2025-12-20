presepe vivente evento in piazza saffi

Oggi alle 15 in piazza Saffi si svolgerà la 24esima edizione del Presepe Vivente, dal titolo ’Seguendo la stella’, organizzata dagli educatori e dai ragazzi dei centri educativi della cooperativa sociale Domus Coop in collaborazione con le Scuole La Nave, associazione Gli Elefanti, parrocchia San Giovanni Battista in Coriano. Partecipano la scuola Maria Ausiliatrice e il gruppo Agesci Forlì 11; sono presenti i Cavalieri del Graal di Forlì, il gruppo storico Brunoro II di Forlimpopoli, il gruppo Arcieri di San Sebastiano e la fattoria La Capanna del Drago. L’immagine che accompagna il Presepe Vivente di quest’anno, visibile anche nel manifesto ufficiale dell’evento, è stata realizzata dal pittore Franco Vignazia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

