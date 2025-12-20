Presepe vivente ai Casali di Baronissi
Il presepe vivente ai Casali di Baronissi ha riportato il Natale tra i vicoli più suggestivi del territorio, trasformando Vicolo del Sole in un autentico scenario di rievocazione storica e tradizione popolare. Nella serata del 19 dicembre, l’iniziativa “Rivive il Natale dei Casali” ha richiamato numerose famiglie, bambini e visitatori provenienti da tutta la Valle dell’Irno. L’evento ha saputo coniugare memoria, cultura e intrattenimento, restituendo centralità ai luoghi e valorizzando un patrimonio identitario fatto di racconti, gesti antichi e partecipazione collettiva. Un’organizzazione curata e una forte adesione della comunità hanno contribuito a rendere la serata particolarmente coinvolgente. 🔗 Leggi su Zon.it
