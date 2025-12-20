Premio Sergio Leone 2025 al romanzo C’era una volta a Roma esordio di Manuel de Teffé 

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il romanzo “ C’era una volta a Roma ”, esordio nella narrativa del regista e sceneggiatore  Manuel de Teffé  si è aggiudicato  due premi  al  Premio Sergio Leone – Città di Roma: il  Primo Premio nella sezione Narrativa e Scrittura, assegnato dalla Giuria coordinata da Denise Furlan e il  Premio Matrice Leone, assegnato dalla Commissione interna di Ipermedia CDE. Durante la serata di premiazione alla libreria Notebook dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, sono intervenuti gli attori  Gianni Garko  (grande estimatore del romanzo) e  Corrado Solari, e i registi e sceneggiatori  Romolo Guerrieri ed  Ernesto Gastaldi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

