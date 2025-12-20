Premio giornalistico Nadia Toffa per la Terra dei Fuochi
Il 20 dicembre 2025, dalle ore 16 alle ore 19.00, si svolgerà il 6° Premio Giornalistico "Nadia Toffa" presso la Biblioteca Comunale di Piedimonte Matese, in Largo S. Domenico. L'evento è organizzato dai NOA (Nucleo Operativo ambientale volontari) e vedrà la partecipazione dei professionisti destinatari del Premio, tra cui la giornalista Giovanna Di Francia
A Mariangela Petruzzelli il Premio Giornalistico “Nadia Toffa 2025”: riconoscimento al coraggio dell’informazione; La pescheria, lo spaccio e i videogiochi. Marcello e un futuro tutto da giocare; Battipaglia. Campo base Vigili del Fuoco al Pastena: intesa con il Ministero dell’Interno; La medaglia d’oro di essere sé stessi. Gli atleti iraniani in fuga dal regime.
A Mariangela Petruzzelli il Premio Giornalistico “Nadia Toffa 2025”: riconoscimento al coraggio dell’informazione - Sarà conferito a Mariangela Petruzzelli, giornalista internazionale, autrice televisiva Rai e presidente dell'Associazione MISS CHEF, il Premio Giornalistico nazionale "N ... ilvescovado.it
A Palermo i vincitori del Premio Letterario Giornalistico Nadia Toffa - Elena e Costantino a Palermo ha accolto la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Letterario Giornalistico “Nadia Toffa” ideato dall’associazione Archètipa di ... tg24.sky.it
Lamezia Terme, il procuratore Marisa Manzini conquista il secondo posto al Premio Nadia Toffa 2025 con l'opera “Il coraggio di Rosa” - Un importante riconoscimento per l'impegno civile e la lotta contro la criminalità organizzata: la dott. msn.com
Domenica 14 dicembre sono stati assegnati i riconoscimenti ai vincitori dell’ottava edizione del premio giornalistico Di Donato, alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni e della giuria. I temi trattati dai giornalisti vincitori sono stati: i rischi sul lavoro, i dece - facebook.com facebook
'Natale Ucsi' 2025, i vincitori del Premio giornalistico dedicato alle buone notizie. Oggi la cerimonia di premiazione, tra i temi l'infanzia negata dalle guerre #ANSA x.com
