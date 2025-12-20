Premio giornalistico Nadia Toffa per la Terra dei Fuochi

Il 20 dicembre 2025, dalle ore 16 alle ore 19.00, si svolgerà il 6° Premio Giornalistico “Nadia Toffa” presso la Biblioteca Comunale di Piedimonte Matese, in Largo S. Domenico. L’evento è organizzato dai NOA (Nucleo Operativo ambientale volontari) e vedrà la partecipazione dei professionisti destinatari del Premio, tra cui la giornalista Giovanna Di Francia, la . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

A Mariangela Petruzzelli il Premio Giornalistico “Nadia Toffa 2025”: riconoscimento al coraggio dell’informazione - Sarà conferito a Mariangela Petruzzelli, giornalista internazionale, autrice televisiva Rai e presidente dell'Associazione MISS CHEF, il Premio Giornalistico nazionale "N ... ilvescovado.it