Premio Asi Sport&Cultura domani premiazione al Salone d’Onore del Coni con Ranieri e De Giorgi
Domani, alle ore 11, al Salone d’Onore del CONI di Roma si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20a edizione del Premio ASI Sport&Cultura. L’evento vedrà la partecipazione di figure di rilievo come Ranieri e De Giorgi. La premiazione rappresenta un momento di valorizzazione delle eccellenze nel settore sportivo e culturale. La premiazione si concluderà con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori.
(Adnkronos) – Domani, con inizio alle ore 11, al Salone d’Onore del CONI di Roma si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20a edizione del “Premio ASI Sport&Cultura”. Quando si parla di sport in Italia, spesso si pensa ai grandi stadi, alle medaglie olimpiche o ai record. Ma dietro ogni gesto, ogni allenamento, ogni progetto sociale c’è un mondo di valori che ASI ha voluto celebrare fin dal 2006 con il Premio Sport & Cultura. Nato in occasione del decennale dell’Ente, questo riconoscimento è ormai diventato un appuntamento fisso e significativo per lo sport italiano, arrivato oggi alla sua ventesima edizione. 🔗 Leggi su Seriea24.it
Sport, IXX edizione del Premio Asi 'Sport&Cultura' - Banti, il Mundialido, torneo di calcio multietnico, la Cantù Arena e il progetto Sintesi, sono i cinque vincitori della 19a edizione del ... adnkronos.com
Premio etica dello sport! Nella giornata di ieri durante il Brindisi per lo sport organizzato dal comune di castelnovo ne monti @castelnovo.monti i nostri Claudio Attolini e Barbara Baroncini sono stati premiati per l’immenso lavoro che stanno facendo con la nost - facebook.com facebook
con Federico Fefe' #DeGiorgi al #Premio #Sport e #Cultura al Salone d'Onore del #Coni Foro Italico. #fipav #pallavolo @Coninews @fipavlazio @fipavroma @SporteSaluteSpA @asicrlazio x.com
