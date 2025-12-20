Premio Asi Sport&Cultura domani premiazione al Salone d’Onore del Coni con Ranieri e De Giorgi

Domani, alle ore 11, al Salone d’Onore del CONI di Roma si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20a edizione del Premio ASI Sport&Cultura. L’evento vedrà la partecipazione di figure di rilievo come Ranieri e De Giorgi. La premiazione rappresenta un momento di valorizzazione delle eccellenze nel settore sportivo e culturale. La premiazione si concluderà con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori.

(Adnkronos) – Domani, con inizio alle ore 11, al Salone d’Onore del CONI di Roma si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20a edizione del “Premio ASI Sport&Cultura”. Quando si parla di sport in Italia, spesso si pensa ai grandi stadi, alle medaglie olimpiche o ai record. Ma dietro ogni gesto, ogni allenamento, ogni progetto sociale c’è un mondo di valori che ASI ha voluto celebrare fin dal 2006 con il Premio Sport & Cultura. Nato in occasione del decennale dell’Ente, questo riconoscimento è ormai diventato un appuntamento fisso e significativo per lo sport italiano, arrivato oggi alla sua ventesima edizione. 🔗 Leggi su Seriea24.it

