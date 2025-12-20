PREMIO ASI SPORT E CULTURA | GLI AZZURRI DEL VOLLEY CAMPIONI DEL MONDO ATLETI DELL’ANNO

Al Salone d’Onore del CONI è andata in scena la 20ª edizione del Premio ASI Sport&Cultura, una di quelle cerimonie che piacciono perché raccontano lo sport non solo con le coppe in mano ma con le storie alle spalle. E per una volta, niente retorica vuota: qui i nomi pesano davvero. Vent’anni di premi e una linea chiara: lo sport come veicolo di valori, identità e responsabilità sociale. A ribadirlo è stato Michele Cioffi, responsabile nazionale ASI Cultura, che ha parlato senza giri di parole di uno sport che deve essere “seme di crescita per le nuove generazioni”, capace di formare prima ancora che far vincere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

