La preghiera della sera del 20 dicembre 2025 invita a riflettere sulla richiesta di maggiore dolcezza e apertura. Attraverso questa supplica, ci rivolgiamo alla Beata Maria Vergine per chiedere umiltà e serenità nel nostro cammino quotidiano. È un momento di semplice introspezione e di rinnovata fiducia. Preghiera della sera 20 Dicembre 2025: “Rendimi più docile”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine.

"Rendimi più docile". Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte (Don Tonino Bello).

PREGHIERA DELLA SERA Dio della sorpresa e dello stupore, rendi il mio cuore docile ad ogni moto della tua grazia. Dio, che sorgi dove meno ce lo aspettiamo e che scegli proprio ciò che noi abbiamo disprezzato, rinnova la mia intelligenza e rendi tutti i mie - facebook.com facebook

