Un ragazzino di 10 anni ha perso la vita ieri sera durante un gioco in val Venosta, in Alto Adige. L’incidente si è verificato intorno alle ore 17 a Laudes, nei pressi di Malles, come riportano i giornali Alto Adige e Dolomiten. Il bambino era in compagnia di un amico. Dopo aver passato del tempo nel parco giochi del paesino, i due hanno deciso di scalare una parete di roccia nel vicino bosco. Durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Precipita da una roccia durante un gioco: muore bambino di 10 anni in Val Venosta

Leggi anche: Precipita da una parete durante un gioco: muore bambino di 10 anni in Val Venosta

Leggi anche: Tragedia in Val Venosta: muore un bambino di 10 anni durante un gioco

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco; Bambino di 10 anni si arrampica per gioco su una parete di roccia, precipita e muore sul colpo sotto gli occhi dell'amichetto; Alto Adige, bimbo di 11 anni muore cadendo da una parete di roccia: è precipitato davanti all'amichetto che ha dato l'allarme; Val Venosta, muore a 10 anni precipitando da una parete durante un gioco.

Bambino di 10 anni si arrampica per gioco su una parete di roccia, precipita e muore sul colpo sotto gli occhi dell'amichetto - È quanto accaduto ieri sera a Laives, in provincia di Bolzano, dove un bambino di 10 anni ... ilgazzettino.it