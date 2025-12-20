Precipita da una roccia durante un gioco | muore bambino di 10 anni in Val Venosta
Un ragazzino di 10 anni ha perso la vita ieri sera durante un gioco in val Venosta, in Alto Adige. L’incidente si è verificato intorno alle ore 17 a Laudes, nei pressi di Malles, come riportano i giornali Alto Adige e Dolomiten. Il bambino era in compagnia di un amico. Dopo aver passato del tempo nel parco giochi del paesino, i due hanno deciso di scalare una parete di roccia nel vicino bosco. Durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me
