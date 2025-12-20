Precipita da una parete durante un gioco | muore bambino di 10 anni in Val Venosta
Un ragazzino di 10 anni ha perso la vita ieri sera durante un gioco in val Venosta, in Alto Adige. L’incidente si è verificato intorno alle ore 17 a Laudes, nei pressi di Malles, come riportano i giornali Alto Adige e Dolomiten. Il bambino era in compagnia di un amico. Dopo aver passato del tempo nel parco giochi del paesino, i due hanno deciso di scalare una parete di roccia nel vicino bosco. Durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Precipita da una parete durante un gioco: muore bambino di 10 anni
Leggi anche: Bambino di 10 anni muore precipitando da una parete durante un gioco: la tragedia davanti agli occhi dell'amichetto
Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco; Val Venosta, muore a 10 anni precipitando da una parete durante un gioco; Bambino di 10 anni si arrampica su una parete di roccia vicino al parco giochi, precipita e muore sul colpo sotto gli occhi dell'amichetto; Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto: morto sul colpo.
Precipita da una parete durante un gioco: muore bambino di 10 anni in Val Venosta - Dopo aver passato del tempo nel parco giochi del paesino, i due hanno deciso di scalare una parete di roccia nel vicino bosco ... msn.com
Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco - Con lui un amichetto: durante l'arrampicata uno dei due è scivolato e è precipitato per alcuni metri, morendo sul colpo ... rainews.it
Bambino di 10 anni si arrampica su una parete di roccia vicino al parco giochi, precipita e muore sul colpo sotto gli occhi dell'amichetto - È quanto accaduto ieri sera a Laives, in provincia di Bolzano, dove un bambino di 10 ... msn.com
#Portogruaro – Tragedia in montagna. Mauro Darpin precipita per 30 metri e perde la vita sul colpo Tragedia nei boschi di Enemonzo (Udine), dove due uomini sono deceduti dopo essere precipitati per circa trenta metri da una parete rocciosa in una zona par - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.