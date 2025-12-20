Precipita da una parere di roccia bambino di 11 anni muore davanti all' amico | si erano persi nel bosco e stavano cercando il sentiero

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 J.A. è scivolto mentre si arrampicava su una parete di roccia nel bosco ed è morto a soli 11 anni. La tragedia, davanti agli occhi dell'amico, è avvenuta. 🔗 Leggi su Leggo.it

