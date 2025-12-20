Prato | nuova notte di fiamme incendiate 10 auto in poche ore

A Prato, tra le 21.50 di ieri e le prime ore della notte, sono stati appiccati dieci incendi che hanno distrutto altrettante automobili. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che stanno indagando sulle cause e sui responsabili di questi atti. È importante mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza urbana e collaborare con le forze dell'ordine.

A Prato sei incendi appiccati tra le 21.50 di ieri e la notte appena trascorsa, con dieci automobili distrutte. In un comunicato, la procura pratese precisa che "le azioni sono di natura dolosa" e che "le fiamme hanno interessato veicoli parcheggiati in via di Grignano, via Marengo, via dell'Ippodromo, via Lazzarini e via Roma".

