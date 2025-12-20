Porta la moglie in ospedale inciampa e attende 9 ore per una visita | Giovanni muore a Palermo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Guddo, 64 anni, è morto a seguito di una caduta al padiglione B di Villa Sofia a Palermo. La famiglia denuncia ritardi nell’assistenza e la Procura ora la indaga per un possibile caso di malasanità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Accompagna la moglie in ospedale per una visita, inciampa e aspetta circa 9 ore per una visita: Giovanni Guddo muore a 64 anni

Leggi anche: Porta la moglie in ospedale a Palermo, ma muore lui dopo una caduta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

porta moglie ospedale inciampaPorta la moglie in ospedale, inciampa e attende 9 ore per una visita: Giovanni muore a Palermo - Giovanni Guddo, 64 anni, è morto a seguito di una caduta al padiglione B di Villa Sofia a Palermo. fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.