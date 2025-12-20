Porta la moglie in ospedale a Palermo ma muore lui dopo una caduta
Potrebbe essere stata una catena di eventi, ritardi e decisioni sanitarie da accertare a portare alla morte di Giovanni Guddo, muratore palermitano di 64 anni, deceduto il 13 novembre scorso dopo una caduta all’interno dell’ospedale Villa Sofia. La Procura ha aperto un’inchiesta - a seguito della denuncia dei parenti dell’uomo - ipotizzando un presunto caso di malasanità che coinvolgerebbe. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Si era sentito male dopo aver corso la mezza maratona di Palermo: podista muore in ospedale dopo 5 giorni
Leggi anche: Tragedia a Caserta: 12enne muore dopo la caduta da una finestra della scuola
Porta la moglie in ospedale a Palermo, ma muore lui dopo una caduta - Nel percorrere la rampa esterna del padiglione B del "Villa Sofia" avrebbe perso l’equilibrio cadendo violentemente a terra. gazzettadelsud.it
Il pacemaker tolto, il libro mastro e i 50 euro per salutare la moglie morta - Sono un centinaio gli episodi scoperti in poco più di un anno e finora contestati dalla Procura della Repubblica ai quattro dipendenti dell’ospedale universitario che ora rischiano l’arresto: ... livesicilia.it
Greg Biffle è morto: incidente aereo in North Carolina si porta via l’ex pilota NASCAR, la moglie e i figli. Il video Link nei commenti - facebook.com facebook
Greg Biffle è morto: incidente aereo in North Carolina si porta via l’ex pilota NASCAR, la moglie e i figli. Il video x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.