"È pura e solida presenza, senza muro: non separa, non conduce, semplicemente è. Non distingue un dentro e un fuori, una stanza da un’altra, ma segna un luogo sospeso, aperto al possibile". L’architetto Michele De Lucchi svela di essere stato sempre affascinato dalle porte, e racconta la sua opera, quella Porta della Speranza realizzata per il carcere di San Vittore, la prima del progetto promosso dalla Fondazione Pontificia del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede in collaborazione con il DAP, Dipartimento Amministrazione penitenziaria. Davide Rampello è il curatore artistico di un progetto di respiro nazionale e internazionale, di Porte della Speranza se ne apriranno a Lecce, Brescia, Reggio Calabria e in Portogallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Porta della Speranza a San Vittore: "Rinascita possibile per i detenuti"

Leggi anche: A San Vittore due detenuti morti in 12 ore

Leggi anche: Morti due detenuti a San Vittore, perquisizione straordinaria in carcere

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

San Vittore, aperta la «Porta della Speranza»; Milano: davanti a San Vittore la prima Porta della Speranza; Porte della Speranza, il Vaticano a San Vittore per ripartire dopo l'incendio; La Porta di Michele De Lucchi offre speranza a San Vittore.

La porta della Speranza, installazione di fronte a San Vittore - Michele De Lucchi, architetto e ideatore della Porta della Speranza di Milano ho lavorato ascoltando i detenuti di San Vittore, e dentro di me, il mio rapporto tra il bene e il male. rainews.it