Il mercatino per la vendita e lo scambio di oggetti usati organizzato ogni mese da Ecofor accanto al Teatro Era si sdoppia sotto le feste natalizie. Si parte con il primo appuntamento di oggi, dalle 9 alle 17, e si replica il sabato successivo, 27 dicembre, negli stessi orari. Come sempre si potrà vendere o scambiare di tutto, esponendo gli oggetti nel bagagliaio della propria auto o nelle immediate vicinanze: vestiti, borse, accessori, scarpe, quadri, piccoli mobili, tappeti, soprammobili, giocattoli, pubblicazioni per l’infanzia, vasellame, piccoli elettrodomestici, stoffe, consolle e videogiochi, telefonia, audio tv video, accessori per la fotografia e l’informatica, attrezzi per il bricolage, accessori per animali e per il giardinaggio, cd, dvd, libri e fumetti, dischi, strumenti musicali, attrezzature sportive, piccolo collezionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera e il mercato Ecofor. Torna il Bagagliaio dei desideri: "Per scovare il regalo introvabile"

Leggi anche: Dyson Supersonic. L’asciugacapelli dei desideri ti costa la metà: è il regalo perfetto di Natale

Leggi anche: Bologna, torna il Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti. Oltre 8.000 etichette per assaggio e vendita. “Valorizziamo il territorio e promuoviamo cultura”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pontedera e il mercato Ecofor. Torna il Bagagliaio dei desideri: Per scovare il regalo introvabile.

Pontedera e il mercato Ecofor. Torna il Bagagliaio dei desideri: "Per scovare il regalo introvabile" - Il mercatino per la vendita e lo scambio di oggetti usati organizzato ogni mese da Ecofor accanto al Teatro Era si sdoppia sotto le feste natalizie. lanazione.it