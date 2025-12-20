Pollena Trocchia 29 kg di Cobra in negozio | arrestato 21enne

A Pollena Trocchia, i Carabinieri hanno sequestrato 29 chili di serpenti Cobra e alcuni bengala illegali in un negozio di ortofrutta. L'operazione ha portato all'arresto del titolare, un 21enne, che ora si trova agli arresti domiciliari. L'intervento evidenzia l'importanza di controlli costanti per garantire la sicurezza pubblica.

A Pollena Trocchia i Carabinieri sequestrano 29 chili di Cobra e bengala illegali in un'ortofrutta: arrestato il titolare 21enne, ora ai domiciliari. Botti in un'ortofrutta, la scoperta dei Carabinieri di Cercola. Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 630 candelotti di Cobra, per un peso complessivo di 29 chili circa. Nel locale anche 11 bengala illegali, non omologati. Il titolare del negozio, 21enne di Pollena Trocchia, è stati arrestato ed è ora ai domciliari, in attesa di giudizio. I fuochi sono stati sequestrati e neutralizzati da carabinieri artificieri del comando provinciale di Napoli Nota stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Napoli

