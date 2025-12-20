Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 73 anni é morto questa mattina nella propria abitazione a Polla, nel Salernitano, a seguito di un incidente domestico. La vittima è un noto architetto del posto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava raccogliendo alcuni oggetti in uno scantinato quando avrebbe battuto la testa, forse dopo essere stato colto da un malore. L’architetto sarebbe rimasto incastrato in un pozzetto collegato a un impianto di sollevamento presente all’interno dell’abitazione. A lanciare l’allarme sono stati i familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che con il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina hanno tentato le operazioni di soccorso, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Polla, incidente domestico fatale per un architetto

