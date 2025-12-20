Podismo la presidente Uisp Banzi | Il calo dopo il Covid E anche la perdita di volontari incide Manifestazioni podistiche in calo quali le ricette? | Le persone ora amano correre più in autonomia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sinergia tra più realtà associative. Si tratta di una delle possibili soluzioni a quello che di fatto è un calo delle manifestazioni podistiche sul territorio ferrarese e non solo. Lo abbiamo chiesto alla presidente di Uisp Ferrara, Eleonora Banzi. Da cosa dipende, secondo lei? "Il calo è un dato reale, ma va interpretato. Non riguarda solo Ferrara ed è il risultato di una combinazione di fattori. Il Covid ha rappresentato una frattura importante, ma oggi le cause principali sono più strutturali. Da un lato l’aumento della complessità normativa, dall’altro un cambiamento profondo nelle modalità con cui le persone vivono lo sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

podismo la presidente uisp banzi il calo dopo il covid e anche la perdita di volontari incide manifestazioni podistiche in calo quali le ricette le persone ora amano correre pi249 in autonomia

© Sport.quotidiano.net - Podismo, la presidente Uisp Banzi: "Il calo dopo il Covid. E anche la perdita di volontari incide». Manifestazioni podistiche in calo, quali le ricette?: "Le persone ora amano correre più in autonomia»

Leggi anche: Cambiano le ricette mediche. Queste non scadono più dopo un mese: ecco quali

Leggi anche: Dopo la pioggia di mercoledì arriva il sereno: in calo le temperature massime

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Podismo, la chiusura del trofeo al Parco Urbano. Città di Ferrara, numeri record. Molmenti e Gianninoni in testa.

podismo presidente uisp banziPodismo, la presidente Uisp Banzi: "Il calo dopo il Covid. E anche la perdita di volontari incide». Manifestazioni podistiche in calo, quali le ricette?: "Le persone ora amano ... - Si tratta di una delle possibili soluzioni a quello che di fatto è un calo delle manifestazioni podistiche sul territorio ferrarese e non solo. sport.quotidiano.net

La festa del podismo fiorentino targato Uisp: le classifiche e la fotogallery - Firenze, 5 giugno 2025 – Lo scorso martedì alla piscina delle Pavoniere nel cuore del parco delle Cascine, ha fatto da teatro a una delle serate più attese dal mondo del podismo fiorentino: la ... lanazione.it

podismo presidente uisp banziPodismo, la chiusura del trofeo al Parco Urbano. "Città di Ferrara", numeri record. Molmenti e Gianninoni in testa - Una chiusura con numeri importanti per lo storico campionato ‘Città di Ferrara’ e trofeo giovanile ‘Farina del Mio Sacco’. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.