Una sinergia tra più realtà associative. Si tratta di una delle possibili soluzioni a quello che di fatto è un calo delle manifestazioni podistiche sul territorio ferrarese e non solo. Lo abbiamo chiesto alla presidente di Uisp Ferrara, Eleonora Banzi. Da cosa dipende, secondo lei? "Il calo è un dato reale, ma va interpretato. Non riguarda solo Ferrara ed è il risultato di una combinazione di fattori. Il Covid ha rappresentato una frattura importante, ma oggi le cause principali sono più strutturali. Da un lato l’aumento della complessità normativa, dall’altro un cambiamento profondo nelle modalità con cui le persone vivono lo sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo, la presidente Uisp Banzi: "Il calo dopo il Covid. E anche la perdita di volontari incide». Manifestazioni podistiche in calo, quali le ricette?: "Le persone ora amano correre più in autonomia»

Leggi anche: Cambiano le ricette mediche. Queste non scadono più dopo un mese: ecco quali

Leggi anche: Dopo la pioggia di mercoledì arriva il sereno: in calo le temperature massime

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Podismo, la chiusura del trofeo al Parco Urbano. Città di Ferrara, numeri record. Molmenti e Gianninoni in testa.

Podismo, la presidente Uisp Banzi: "Il calo dopo il Covid. E anche la perdita di volontari incide». Manifestazioni podistiche in calo, quali le ricette?: "Le persone ora amano ... - Si tratta di una delle possibili soluzioni a quello che di fatto è un calo delle manifestazioni podistiche sul territorio ferrarese e non solo. sport.quotidiano.net