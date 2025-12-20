Podismo la presidente Uisp Banzi | Il calo dopo il Covid E anche la perdita di volontari incide Manifestazioni podistiche in calo quali le ricette? | Le persone ora amano correre più in autonomia
Una sinergia tra più realtà associative. Si tratta di una delle possibili soluzioni a quello che di fatto è un calo delle manifestazioni podistiche sul territorio ferrarese e non solo. Lo abbiamo chiesto alla presidente di Uisp Ferrara, Eleonora Banzi. Da cosa dipende, secondo lei? "Il calo è un dato reale, ma va interpretato. Non riguarda solo Ferrara ed è il risultato di una combinazione di fattori. Il Covid ha rappresentato una frattura importante, ma oggi le cause principali sono più strutturali. Da un lato l'aumento della complessità normativa, dall'altro un cambiamento profondo nelle modalità con cui le persone vivono lo sport.
