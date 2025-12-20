Il podista massese Daniele Rifredi (nella foto) ha fatto un ottimo debutto nella maratona internazionale di Valencia sulla classica distanza dei 42,195 km. Il portacolori dell’ Atletica Vinci, da sempre seguito negli allenamenti dal noto coach massese Roberto Vitaloni, in questa sua prima esperienza con la distanza più lunga si è fatto valere classificandosi al 3149° posto assoluto su oltre 36mila atleti competitivi in gara. Il 43enne apuano si è piazzato al 564° posto nella sua categoria (dai 40 ai 45 anni). Rifredi ha impostato la sua gara senza rischiare troppo, come perfettamente concordato col suo coach, e correndo con molta regolarità ha chiuso le sue fatiche col buon tempo di 2h51’02“ alla media di 4’03“ al km, giungendo al traguardo soddisfatto ed entusiasta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo: buon piazzamento. Rifredi in luce alla maratona di Valencia

