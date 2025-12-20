Pnrr scuola e università | situazione meno critica in Liguria ma serve accelerare
Finanziamenti fermi al 20% del totale, allarme della Fondazione Agnelli sui dati del governo. “Situazione critica nonostante la riduzione degli obiettivi”. Nella regione percentuali più alte rispetto alla media, ma servirà accelerare. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
