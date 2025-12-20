Pnrr 70 milioni di opere | Piscina Iolo ce la faremo E la Pier Cironi va spedita

Al quarto punto dei dieci obiettivi strategici del documento unico di programmazione 2026 -2028, elaborato dal commissario straordinario Claudio Sammartino con i dirigenti ed i dipendenti del Comune, c’è ne è uno che impone il rispetto dei tempi e delle scadenze: quello degli interventi finanziati dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). "La gestione è focalizzata sull’accelerazione degli interventi e sul rispetto delle scadenze per trasformare i fondi in opere concrete – ha affermato Sammartino durante la presentazione del bilancio di previsione – Sono tanti i capitoli che impegnano l’amministrazione comunale, seguiti da una cabina di regia istituita ad agosto scorso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

