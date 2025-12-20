Il creatore di Breaking Bad ha criticato chi ha utilizzato il software che genera immagini virtuali della Terra attraverso le immagini satellitari e anticipa i dettagli dello show. Con le serie televisive che diventano presto un successo è difficile non svelare spoiler sulla narrazione ma Vince Gilligan con Pluribus spera che gli spettatori siano rispettosi dello show e non rivelino dettagli anticipatamente. Il creatore di Breaking Bad ha reagito con veemenza ad un'immagine di Google Earth che ha rovinato il finale dell'episodio in onda la scorsa settimana, intitolato Il vuoto, nel quale Carol (Rhea Seehorn) segnala una tregua agli 'Altri' con gigantesche lettere nel suo cul-de-sac che compongono la scritta come-back. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pluribus, Vince Gilligan contro gli spoiler: "Con Google Earth si è superato il limite"

Leggi anche: Pluribus, l'intervista a Rhea Seehorn: “Lavorare con Vince Gilligan è una sfida entusiasmante”

Leggi anche: Pluribus di Vince Gilligan sarà una serie assurda e inquietante: il nuovo teaser con Rhea Seehorn lo conferma

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pluribus, Vince Gilligan: Ho un'idea precisa sul finale, più di quelle che avevo per Breaking Bad; “Pluribus”, il mondo trasformato da un virus galattico: la serie tv di Vince Gilligan in cui tutti sono felici; Se tutti fossimo felici, sarebbe un mondo orribile; Pluribus star conferma che la stanza degli sceneggiatori della seconda stagione è iniziata.

Pluribus, Vince Gilligan sa già come finirà la serie (e lancia una ghiotta anticipazione) - Sapere che Pluribus ha una direzione chiara non significa sapere dove andrà a parare. msn.com