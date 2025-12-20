Pizzo e clan tassi mensili al 40% | due condanne

Quindici anni e otto mesi di reclusione complessivi e quarantunomila euro di multa. E’ quanto disposto dal gup Federica Villano del Tribunale di Napoli, in sede di rito abbreviato, nei confronti di Raffaele Visconti e Raffaele Catalano, accusati di usura aggravata dal metodo mafioso per la loro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

pizzo e clan tassi mensili al 40 due condanne

© Casertanews.it - Pizzo e clan, tassi mensili al 40%: due condanne

