Quindici anni e otto mesi di reclusione complessivi e quarantunomila euro di multa. E’ quanto disposto dal gup Federica Villano del Tribunale di Napoli, in sede di rito abbreviato, nei confronti di Raffaele Visconti e Raffaele Catalano, accusati di usura aggravata dal metodo mafioso per la loro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Pizzo e clan, tassi mensili al 40%: due condanne

Leggi anche: Così un coltivatore di noci era costretto a Brindisi a pagare il pizzo al clan mafioso, due arresti

Leggi anche: Fa fallire la società per sfuggire al pizzo del clan, processo bis per imprenditore edile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lo minacciano a casa e sul lavoro per avere il pizzo, 2 arresti nel clan https://ebx.sh/wI1epI - facebook.com facebook