Più di 200 euro per tornare a casa Corsa contro il tempo dei fuorisede | Ci organizziamo mesi prima

di Serena Convertino AREZZO Tornare a casa per le feste è diventato un esercizio di pianificazione più che un semplice viaggio. Lo sanno bene gli studenti fuorisede aretini, alle prese con biglietti sempre più cari, pochi collegamenti diretti e la necessità di organizzarsi con largo anticipo per non veder lievitare i costi. Costanza Faltoni, 24 anni e a Milano da cinque, studia Psicologia ed è impegnata in uno stage full time. "Ormai di esperienza per i rientri ne ho – racconta – cerco di comprare i biglietti almeno un mese prima". Il diretto Milano-Arezzo esiste, ma è uno al giorno, con orari non sempre compatibili con studio e lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

