Inter News 24 Il giornalista Maurizio Pistocchi è molto polemico dopo quanto accaduto in Bologna Inter sul contatto tra Bonny e Heggem. Maurizio Pistocchi ha commentato in maniera piuttosto polemica la decisione sulla revoca del calcio di rigore a Bonny durante Bologna Inter. POLEMICHE SUL RIGORE – « Torniamo a bomba, cioè all’interpretazione del regolamento per la concessione o meno di un fallo. Che differenza c’è tra il rigore concesso in Napoli-Inter per il contatto Mhkitaryan-Di Lorenzo e quello non concesso in Bologna-Inter per il contatto tra Heggem e Bonny? Nota esplicativa: la linea guida in questi casi in passato è sempre stata palloneattaccante difensore» LE LINEE GUIDA – « Comandano le rispettive posizioni rispetto alla palla, se l’attaccante è davanti e meglio posizionato rispetto al pallone veniva fischiato il fallo, perché chi è meglio posizionato decide come muoversi, mentre il difensore deve fare attenzione ed evitare il contatto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pistocchi polemico dopo Bologna Inter: «Possiamo sapere quali sono le linee guida sui rigori?»

