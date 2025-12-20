Pistocchi e l’eliminazione delle milanesi dalla Supercoppa | critiche Allegri nel mirino e applausi a Chivu
Nel suo commento, Pistocchi affronta l’eliminazione delle squadre milanesi dalla Supercoppa, analizzando le critiche rivolte a Allegri e sottolineando l’importanza delle parole di Chivu dopo la semifinale. La discussione mette in luce diverse prospettive sul percorso delle squadre e sulle reazioni degli addetti ai lavori. Pistocchi analizza l’uscita del Milan dalla Supercoppa e manifesta il netto apprezzamento per le parole di Chivu dopo la semifinale.
Inter News 24 Pistocchi analizza l’uscita del Milan dalla Supercoppa e manifesta il netto apprezzamento per le parole di Chivu dopo la semifinale. L’eliminazione del Milan dalla Supercoppa italiana ha acceso il dibattito mediatico e social, con valutazioni critiche che non hanno risparmiato né la squadra né la guida tecnica. A intervenire sul tema è stato Maurizio Pistocchi, che ha commentato con toni severi la prova dei rossoneri contro il Napoli, sottolineando come la stagione in corso stia mettendo in evidenza contraddizioni e aspettative non rispettate. Secondo il giornalista, il contesto rende l’eliminazione ancora più pesante. 🔗 Leggi su Internews24.com
