Pistocchi e l’eliminazione delle milanesi dalla Supercoppa | critiche Allegri nel mirino e applausi a Chivu

Inter News 24 Pistocchi analizza l’uscita del Milan dalla Supercoppa e manifesta il netto apprezzamento per le parole di Chivu dopo la semifinale. L’eliminazione del Milan dalla Supercoppa italiana ha acceso il dibattito mediatico e social, con valutazioni critiche che non hanno risparmiato né la squadra né la guida tecnica. A intervenire sul tema è stato Maurizio Pistocchi, che ha commentato con toni severi la prova dei rossoneri contro il Napoli, sottolineando come la stagione in corso stia mettendo in evidenza contraddizioni e aspettative non rispettate. Secondo il giornalista, il contesto rende l’eliminazione ancora più pesante. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pistocchi critica Allegri: "Il Milan della scorsa stagione ha vinto una Supercoppa e fatto la finale di Coppa Italia. Quello di quest'anno..." - Intervenuto sui propri canali social, il collega Maurizio Pistocchi ha analizzato il momento della stagione del Milan, eliminato nell'arco di qualche settimana sia dalla Coppa Italia ... milannews.it