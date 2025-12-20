“Quando tutto funziona e una strada ha idonee dimensioni, ci pensa un'amministrazione comunale di centro sinistra con un impavido assessore ai Lavori pubblici a rendere la vita difficile ai cittadini e lavoratori, inventandosi la pista ciclabile (inutile) che attraversa via Piaggio, restringendo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Pista ciclabile su via Piaggio, Colantonio (Lega) attacca: "Progetto discutibile e conseguente danno erariale"

