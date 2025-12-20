Il Gubbio chiude il 2025 con una sconfitta sul campo del Pineto, che si impone per 1-0. La squadra umbra conclude l'anno in modo deludente e ora dovrà riorganizzarsi per affrontare le sfide future.

Pineto (Teramo), 20 dicembre 2025 – Il Gubbio cade anche a Pineto, saluta il 2025 con una sconfitta e ora deve ritrovarsi. Nessuna novità sul futuro di mister Di Carlo, che per ora sembra confermato sulla panchina rossoblu: la speranza è di certo che la lunga sosta (il Gubbio tornerà a giocare l’11 gennaio) possa permettere alla squadra di ritrovare elementi importanti e serenità. La partita è equilibrata fin da subito, soprattutto in un primo tempo spezzettato dai tanti falli. Ci prova La Mantia dopo 7’ ma il suo tiro viene ribattuto, poi Saber di testa al 25° manda alto, ma è l’ultimo quarto d’ora a regalare emozioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pineto-Gubbio 1-0, gli umbri finiscono male il 2025

Leggi anche: Ascoli-Gubbio 1-1: punto d'oro per gli umbri che faticano, ma riescono a pareggiare

Leggi anche: Gubbio alla prova del Pineto: "Voglio qualcosa in più"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dove vedere Pineto-Gubbio: data, orario e diretta; Gubbio alla prova del Pineto: Voglio qualcosa in più; Pineto-Gubbio, dove vedere lo streaming gratis: formazioni e diretta tv live; Gubbio bloccato sullo 0-0 dalla Torres. Di Carlo si gioca la panchina a Pineto.

Gubbio ko a Pineto - I rossoblù vanno sotto al 39esimo: Pellegrino servito da Vigliotti insacca sotto la traversa. rainews.it