Anche la Cooperativa Sociale Società Dolce è local partner del tour della mostra dei 140 anni nel ruolo di local partner dell’iniziativa. La cooperativa presieduta da Pietro Segata è nata nel 1988 con lo scopo di fornire servizi specifici che favoriscano condizioni di vita migliori alle fasce più vulnerabili. Con gli ‘Occhi sulla storia’, da ieri fino al 14 gennaio, i cittadini avranno l’opportunità “di conoscere il Carlino e le sue origini. Bisogna esserne orgogliosi. Una mostra davvero importante”, ha detto Segata durante l’inaugurazione di giovedì. Una tappa fondamentale di un viaggio lungo 140 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pietro Segata (Cooperativa dolce): “Sapete come raccontare a tutti il territorio”

