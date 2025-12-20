Pietro Orlandi | nuova indagata è notizia

23.00 "E' una notizia importante", "sono contentissimo, anche del fatto che la Procura sta indagando nel riserbo che vuol dire che lo sta facendo con piena serietà". Lo dice Pietro Orlandi, fratello di Emanuela,dopo la notizia dell'indagine a carico di una nuova indagata. Si tratta di una donna, ex amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla giovane cittadina vaticana, a cui viene contestato 'false informazioni al pubblico ministero' per aver fornito versioni contraddittorie su fasi precedenti scomparsa Emanuela. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

