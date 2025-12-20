Pierpaolo Pretelli coinvolto nel caso Signorini | Selvaggia Lucarelli svela come sta

Il dibattito sul “caso Signorini ” continua a crescere e, nelle ultime ore, si è arricchito di una riflessione firmata Selvaggia Lucarelli. La giornalista, nella sua newsletter, sposta il focus dal rumore dei social alla sostanza: come si racconta un tema così delicato e quali danni produce una narrazione senza rigore. Tra i nomi coinvolti spunta quello di Pierpaolo Pretelli, che—stando al racconto della Lucarelli—starebbe vivendo giorni complicati. Ecco i passaggi chiave del suo intervento. Spunta data e luogo delle possibili nozze di Ilary Blasi e Bastian Selvaggia Lucarelli commenta lo scandalo sollevato da Corona su Signorini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it

