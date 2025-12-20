Picchi fino all' 80% di pacchi da consegnare nel periodo natalizio incremento del 18% nei primi nove mesi del 2025

Tra gennaio e settembre 2025, Poste Italiane in Abruzzo ha evidenziato un aumento del 18% nei volumi di consegne rispetto allo stesso periodo del 2024, con un picco del 20,7% a Pescara. Durante il periodo natalizio, si prevedono picchi fino all’80% di pacchi da consegnare.

Tra gennaio e settembre di quest’anno, Poste Italiane in Abruzzo ha registrato un incremento medio sui volumi delle consegne dei pacchi del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una punta del 20,7% nella provincia di Pescara.Numeri che a dicembre crescono ancora, con una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Picchi fino all'80% di pacchi da consegnare nel periodo natalizio, incremento del 18% nei primi nove mesi del 2025 Leggi anche: Boom consegna pacchi in Abruzzo per gli acquisti online: più 18% e con le festività natalizie previsti picchi fino all’80% Leggi anche: Porto, 2025 anno in crescita. Nei primi 11 mesi incremento del 8,6% nonostante le tensioni mondiali Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Poste Italiane: In Abruzzo i centri di distribuzione pronti a gestire l'incremento delle spedizioni; Poste Italiane, boom dei pacchi in Abruzzo: +18% nei primi nove mesi. Boom consegna pacchi in Abruzzo per gli acquisti online: più 18% e con le festività natalizie previsti picchi fino all’80% - A tracciare il bilancio è Poste Italiane che sottolinea non solo la crescita registrata tra gennaio e settembre 2025 e la previsione per il periodo del"picco pacchi" previsto nelle festività, ma anche ... ilpescara.it

Giovanni Del Gaudio, il corriere di Benevento sempre sorridente: 20 anni di consegne tra traffico, parcheggi off-limits e ‘picchi’ di fine anno - Quando pensiamo agli ordini online e alle consegne, spesso vediamo numeri, schermi e “tracking”, dimenticando che dietro ogni pacco c’è una storia, una persona, un viaggio. ntr24.tv

Il caro-voli continua a penalizzare la Sicilia, con aumenti che in vista del Natale hanno raggiunto picchi fino al 900% rispetto alle tariffe base. In molti casi un biglietto supera i 500 euro a tratta, rendendo difficoltoso – e spesso impossibile – il rientro per studenti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.