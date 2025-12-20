Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato pubblicamente: “Amo moltissimo Bologna, ma l’ipotesi di una mia candidatura a sindaco è una suggestione giornalistica del tutto infondata”. In un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, Piantedosi ha spiegato che non intende partecipare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Piantedosi non farà il sindaco di Bologna: “Suggestione giornalistica infondata”

Leggi anche: Piantedosi candidato sindaco a Bologna? Risponde il Ministro in persona: “Suggestione infondata”

Leggi anche: Il sindaco di Bologna: "Non ci sono le condizioni per Virtus-Maccabi". Piantedosi: "Per no...

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bologna, il sindaco Lepore: «Non ci sono le condizioni per giocare Virtus-Maccabi, i rischi sono altissimi». Piantedosi: «Per noi si gioca, se vuole la vieti lui» - Si deciderà il 19 novembre, con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura, le sorti della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, dopo il duplice ... corrieredibologna.corriere.it

Scontri a Bologna per Virtus-Maccabi, il sindaco Lepore: «Antisemita? Piantedosi mi offende per coprire i disastri del governo» - Ma la sua gestione dell’ordine pubblico è stata disastrosa, Piantedosi mostra i muscoli per nascondere la sua ... corrieredibologna.corriere.it

Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv si giocherà, il sindaco Lepore contro Piantedosi: “Serviva maggior rispetto, si sono scelti i muscoli” - Alla fine, dopo giorni di polemiche tra il sindaco Matteo Lepore e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la scelta pare definitiva: Virtus Bologna- ilfattoquotidiano.it

Continua a fare discutere la candidatura del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a sindaco di Bologna. “La destra farà di tutto per vincere e sarà costretta a mettere in campo figure di profilo nazionale. Noi il candidato già l'abbiamo, l'attuale primo cittadino, - facebook.com facebook

Piantedosi candidato sindaco a Bologna Salvini: “Di lui penso tutto il bene possibile” x.com