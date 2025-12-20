Peugeot 308 la berlina per tutti Ibrida diesel ed elettrica Il top è la versione a batteria

Nuova Peugeot 308: moderna, dinamica e adatta a tutti. Ecco come cambia - Al loro lancio, Peugeot 308 e 308 SW avevano stupito il pubblico per essere le prime ad incarnare il nuovo stemma del marchio, che con questo restyiling diviene illuminato, al centro di un frontale ... hdmotori.it

Peugeot 308, il 'power of choice' sbarca su berlina compatta - 000 di veicoli venduti nelle varie generazioni e con al suo attivo 42 premi internazionali, il brand del leone ... ansa.it

