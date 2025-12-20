Petagono | operazione anti-Isis in Siria

7.35 "Le forze statunitensi hanno avviato l'operazione Hawkeye Strike in Siria per eliminare i combattenti dell'Isis, le infrastrutture e i depositi di armi, in risposta diretta all'attacco contro le forze Usa avvenuto il 13 dicembre". Lo ha scritto il segretario alla Difesa, Pete Hegseth su X. E' in corso un'operazione militare Usa contro lo Stato Islamico in Siria in risposta ad un attacco a Palmira che ha causato la morte di tre americani, ha spiegato Hegseth. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

