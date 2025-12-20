Perugia-Vôlei Renata oggi in tv Mondiale per club volley 2025 | orario semifinale programma streaming

La semifinale del Mondiale per Club maschile 2025 mette di fronte Sir Sicoma Monini Perugia e Vôlei Renata in una sfida che va ben oltre il semplice accesso alla finale. A Belém si incrociano due modi diversi di intendere la pallavolo ad altissimo livello: da un lato la struttura, la continuità e il controllo della squadra umbra, dall’altro l’energia, la fisicità e l’identità profondamente brasiliana del club di Campinas, spinto dal pubblico di casa. Perugia arriva all’appuntamento con la forza di un percorso praticamente perfetto nella fase a gironi. L’esordio agevole contro lo Swehly Sports Club ha permesso agli umbri di entrare gradualmente nel clima del torneo, ma è nelle due gare successive che il gruppo di Angelo Lorenzetti ha mostrato tutta la propria caratura. 🔗 Leggi su Oasport.it

