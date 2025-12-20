Perquisizione domiciliare a Minturno trovati oltre 1.300 reperti archeologici nascosti

Perquisizione domiciliare a Minturno, trovati oltre 1.300 reperti archeologici nascosti Minturno, 20 dicembre 2025 – La Polizia di Stato di Formia, su disposizione del Tribunale di Cassino, ha effettuato una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di oltre 1.300 reperti di interesse archeologico. I materiali sono stati consegnati alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Minturno per le verifiche del caso.

Minturno, 20 dicembre 2025 – La Polizia di Stato di Formia, nei giorni scorsi, su disposizione del Tribunale di Cassino, ha provveduto alla consegna alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Minturno di numerosi reperti di rilevante interesse archeologico. I beni, costituiti da monete, vasi, piattelli, anfore, ciotole e teste in terracotta di varie forme e dimensioni, alcune finemente decorate, sono stati rinvenuti e sequestrati nel corso del 2019 nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla ricerca di armi e munizionamento nella zona di Minturno. Nel corso di una perquisizione domiciliare, occultati all'interno di un manufatto in una proprietà privata, oltre a munizionamento da caccia, sono state rinvenute diverse cassette contenenti complessivamente 185 reperti archeologici e 1.

Decine di reperti archeologici restituiti allo Stato. Vennero scoperti in una casa di Minturno - Nei giorni scorsi, su disposizione del Tribunale di Cassino, gli agenti del Commissariato di Formia hanno provveduto alla consegna alla Soprintendenza ... h24notizie.com

Tornano alla Soprintendenza centinaia di reperti archeologici rubati a Minturno - I beni, che erano stati sottratti da tombaroli, sono stati ritrovati nel 2019 dalla Polizia e ora vengono restituiti alla collettività ... rainews.it

