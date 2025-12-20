Percorsi di apprendimento più creativi personalizzati e inclusivi con strumenti Microsoft Il Webinar gratuito

L’intelligenza artificiale non è solo un nuovo strumento, ma un’occasione per ripensare la didattica. In questo webinar scopriremo come l’AI possa supportare i docenti di ogni ordine e grado nel progettare percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi. In un’ora di esempi concreti e attività dimostrative, esploreremo come l’AI possa sostenere la creazione di materiali, la personalizzazione delle . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

