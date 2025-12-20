Perché la famiglia nel bosco resterà divisa a Natale

Uno scarso grado di alfabetizzazione, con la bimba che non è in grado di scrivere il suo nome a 8 anni. Nonostante una scuola di Brescia abbia certificato il suo grado di scolarizzazione. Mentre la «lesione del diritto alle relazioni» non è ancora stata sanata. Per questo il tribunale ha respinto il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. E lascerà Utopia Rose, 8 anni, Galorian e Bluebell, gemelli di 6, nella casa-famiglia a Natale. Anche perché c’è da considerare la relazione dei servizi sociali. Che racconta che i bambini nel bosco erano restii alla doccia o ad osservare regole base dell’igiene personale, non volendo per esempio usare i saponi messi a disposizione dalla struttura. 🔗 Leggi su Open.online

La famiglia nel bosco

