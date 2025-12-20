Perché il governo deve pagare un miliardo a Tim | la sentenza che chiude una battaglia di 27 anni

Perché il governo deve pagare un miliardo di euro a Tim non è una domanda tecnica, né una questione che riguarda soltanto addetti ai lavori. È una vicenda che parla di Stato, di leggi, di errori amministrativi, di tempi lunghissimi della giustizia e, soprattutto, di un conto che oggi arriva sul tavolo dei contribuenti italiani. La notizia è esplosa nel pomeriggio del 20 dicembre 2025, ma in realtà affonda le sue radici in un’Italia molto diversa da quella di oggi. Un’Italia in cui le telecomunicazioni erano un monopolio pubblico, Internet muoveva i primi passi e la liberalizzazione del mercato era vista come una svolta storica. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

