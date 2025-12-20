Perché i migliori rigoristi dell'Inter non hanno tirato contro il Bologna Chivu | Non me la sentivo

Hakan Calhanoglu e Pio Esposito sono tra i migliori specialisti nel calciare i rigori della Serie A, ma Cristian Chivu non ha li ha fatti entrare nel finale della semifinale di Supercoppa persa dall'Inter contro il Bologna: "Io devo tutelare l'incolumità dei ragazzi, è responsabilità mia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

