Perché i migliori rigoristi dell'Inter non hanno tirato contro il Bologna Chivu | Non me la sentivo
Hakan Calhanoglu e Pio Esposito sono tra i migliori specialisti nel calciare i rigori della Serie A, ma Cristian Chivu non ha li ha fatti entrare nel finale della semifinale di Supercoppa persa dall'Inter contro il Bologna: "Io devo tutelare l'incolumità dei ragazzi, è responsabilità mia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché i migliori rigoristi dell'Inter non hanno tirato contro il Bologna, Chivu: "Non me la sentivo" - Hakan Calhanoglu e Pio Esposito sono tra i migliori specialisti nel calciare i rigori della Serie A, ma Cristian Chivu non ha li ha fatti entrare nel finale
