Per salvarsi l' Europa ascolti la Chiesa e gli Stati Uniti

Il generale tedesco Helmuth von Moltke non era un pacifista, ma il 29 luglio 1914, allo scoppio del primo conflitto mondiale, riconosceva che la guerra avrebbe «annichilito la civiltà di quasi tutta l’Europa per decenni a venire». E così avvenne. Ci si lanciò nel baratro che poi si trasformò in abisso con la II guerra mondiale. L’Europa ne fu devastata: da cuore della civiltà, divenne la macelleria dei mostri totalitari del ’900. Perse la sua anima e ogni primato nel mondo. Oggi sembra dibattersi, con pulsioni suicide, nelle fasi finali della sua agonia. Due sono state le ancore di salvezza per l’Europa degli ultimi cento anni: gli Stati Uniti d’America e la Chiesa Cattolica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

