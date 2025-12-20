È possibile risolvere il problema dell’oro della Patria con una sottospecie di sillogismo? Pensiamo al celebre fondamento della logica aristotelica: tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, ergo Socrate è mortale. Nel caso dell’oro potrebbe funzionare così: la Banca d’Italia possiede l’oro, l’Italia possiede la Banca d’Italia, ergo l’Italia possiede l’oro. Potrebbe sembrare un giochino, ma in realtà ha basi giuridiche molto più solide rispetto all’idea di riportare a casa le riserve auree attraverso il sistema della cosiddetta interpretazione autentica. Infatti, l’interpretazione autentica consiste nel chiarimento del senso da attribuire a una norma previgente (di dubbio contenuto) effettuato dallo stesso legislatore che l’ha emanata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per risolvere il rebus sull’oro italiano torniamo alle origini: a quando Bankitalia era davvero nostra

