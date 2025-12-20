Per chi vuole esplorare in punta di piedi gli infingimenti familiari

Per chi desidera osservare con delicatezza le dinamiche familiari, questo ritratto intimo e psicologico offre uno sguardo attento e rispettoso. La regia di Jim Jarmusch accompagna uno scenario caratterizzato da interpretazioni profonde di Cate Blanchett, Vicky Krieps, Charlotte Rampling e Adam Driver. Un'opera che invita a riflettere sulle relazioni più intime della vita. Per chi vuole esplorare in punta di piedi gli infingimenti familiari.

F ATHER MOTHER SISTER BROTHER Genere: ritratto intimista-psicologico Regia: Jim Jarmusch. Con Cate Blanchett, Vicky Krieps, Charlotte Rampling, Adam Driver. Tom Waits, Maym Bialik, Indya Moore, Luka Sabbat “Father Mother Sister Brother”, il Leone d’oro di Jarmusch arriva in sala X Leggi anche › Trama e quando esce al cinema “Father Mother Sister Brother” di Jarmusch, Leone d’oro a Venezia 2025 È un “anti-film d’azione”. L’ha detto il regista e la definizione non potrebbe essere più giusta, visto che i tre episodi che lo compongono si svolgono quasi interamente intorno a un tavolo o seduti per terra, a giocare con i ricordi e le aspettative. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per chi vuole esplorare in punta di piedi gli infingimenti familiari Leggi anche: Remuzzi: “Il fine vita va affrontato ‘In punta di piedi’, come fanno gli infermieri bravi vicino a chi sta per morire” Leggi anche: “Sei entrata in punta di piedi…”. Manuel Bortuzzo ritrova l’amore: chi è la nuova bellissima fidanzata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. –100 giorni alla grande apertura della Ciclostazione! Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato Tra 100 giorni la Ciclostazione Adige Po aprirà le sue porte alla comunità! Uno spazio per chi ama pedalare, per chi vuole esplorare il territorio e per c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.