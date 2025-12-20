Penultimo turno del girone d' andata La Juvecaserta sfida Tema Sinergie

La Juvecaserta si prepara ad affrontare l’ultimo turno del girone d’andata, ospite della Tema Sinergie a Faenza. La squadra biancoblu cerca una risposta positiva in un match che si preannuncia equilibrato, considerando la recente serie di vittorie della formazione avversaria. Sarà una sfida importante per consolidare la posizione in classifica e proseguire il cammino nel girone d’andata.

Penultimo turno del girone di andata con la Paperdi Juvecaserta 2021 impegnata domani sera, domenica 21 dicembre alle 18, nell'ostica trasferta di Faenza, ospite del locale quintetto della Tema Sinergie, che ha una striscia aperta di due vittorie consecutive. Ancora una volta sarà una formazione.

